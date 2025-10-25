В Израиле заявили о значительной доле оставшихся туннелей под Газой

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что около 60% туннельной сети палестинского движения ХАМАС под сектором Газа еще предстоит ликвидировать. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Каца, ключевой стратегической целью, необходимой для закрепления успеха, которого добились военнослужащие ЦАХАЛ, является демилитаризация сектора посредством полной ликвидации подземных ходов, а также разоружение группировки ХАМАС.

«Примерно 60% [туннелей] все еще функционируют», — подчеркнул министр в сообщении.

Кац заявил, что ликвидация туннелей стала приоритетной целью для израильских вооруженных сил на территории так называемой «желтой зоны», находящейся под их контролем. Согласно данным израильских властей, эта зона охватывает более 50% площади сектора Газа.

Министр также отметил, что этот процесс будет проходить одновременно с переговорами между Израилем и Соединенными Штатами Америки, направленными на урегулирование конфликта в секторе Газа.

Ранее Израиль нанес удары по сектору Газа, несмотря на перемирие.