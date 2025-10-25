На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Израиле заявили о значительной доле оставшихся туннелей под Газой

Минобороны Израиля: под сектором Газа осталось уничтожить 60% туннелей ХАМАС
true
true
true
close
Amir Cohen/Reuters

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что около 60% туннельной сети палестинского движения ХАМАС под сектором Газа еще предстоит ликвидировать. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Каца, ключевой стратегической целью, необходимой для закрепления успеха, которого добились военнослужащие ЦАХАЛ, является демилитаризация сектора посредством полной ликвидации подземных ходов, а также разоружение группировки ХАМАС.

«Примерно 60% [туннелей] все еще функционируют», — подчеркнул министр в сообщении.

Кац заявил, что ликвидация туннелей стала приоритетной целью для израильских вооруженных сил на территории так называемой «желтой зоны», находящейся под их контролем. Согласно данным израильских властей, эта зона охватывает более 50% площади сектора Газа.

Министр также отметил, что этот процесс будет проходить одновременно с переговорами между Израилем и Соединенными Штатами Америки, направленными на урегулирование конфликта в секторе Газа.

Ранее Израиль нанес удары по сектору Газа, несмотря на перемирие.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами