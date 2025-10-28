Белоусов встретился с министром обороны Сирии

Белоусов заявил о большой перспективе контактов между Россией и Сирией

Министр обороны России Андрей Белоусов 28 октября встретился с сирийским коллегой генералом Махрафом Абу Касрой. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«То, что мы снова здесь, за столом переговоров, — это свидетельствует о том, что контакты между нашими политическими руководителями и контакты по линии военных ведомств на самом деле содержательны, плодотворны и имеют большую перспективу», — подчеркнул Белоусов.

Касра также назвал важным взаимодействие между Москвой и Дамаском, а также выразил благодарность за организацию работы делегации из Сирии в Москве.

В ходе встречи Белоусов и министр обороны Сирии обсуждали двустороннее сотрудничество государств.

15 октября в Москву прилетал новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа. Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца с президентом России Владимиром Путиным в узком составе продолжались около полутора часов. В ходе переговоров Путин заявил, что Россия никогда не связывала развитие связей с Сирией с особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее стало известно, что Сирия обсуждает с Россией пересмотр соглашений о военных базах.