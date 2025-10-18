На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сирия обсуждает с Россией пересмотр соглашений о военных базах

Глава МИД Сирии сообщил об обсуждениях с Россией вопроса военных баз
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Сирия обсуждает с Россией пересмотр соглашений, которые были заключены со свергнутым в 2024 году правительством Башара Асада, в том числе о российских военных базах. Об этом сообщил глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани в интервью телеканалу Al-Ikhbaria, передает ТАСС.

Соглашения между Россией и Сирией были заключены с предыдущим режимом, но новые власти их не приняли, поэтому они были приостановлены, отметил он.

«К настоящему моменту мы еще не достигли новых соглашений. Российские базы в настоящее время являются предметом переговоров и переосмысления их роли», — сказал аш-Шейбани.

По его словам, необходимо решить, каким будет российское присутствие в стране, если оно сохранится. Эти вопросы были на столе переговоров между временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и российским президентом Владимиром Путиным в Москве, добавил глава МИД республики.

Во время этой встречи, которая состоялась 15 октября в Кремле, Путин заявил, что Россия никогда не связывала развитие связей с Сирией с особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее Кремль сообщил, что аш-Шараа не пригласил Путина с визитом в Сирию.

