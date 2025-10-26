На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Герасимов доложил Путину о продвижении российских войск в Волчанске

Герасимов: российские войска взяли под контроль более 70% Волчанска
true
true
true

Российские военнослужащие взяли под контроль более 70% территории города Волчанска в Харьковской области. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил начальник Генерального штаба армии страны Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

По его словам, в боях за данный населенный пункт участвуют подразделения группировки войск «Север». Герасимов подчеркнул, что за последние две недели они успешно продвинулись в южной части Волчанска.

«На сегодняшний день освобождено более 70% города», — добавил начальник Генштаба.

23 октября в российских силовых структурах сообщили, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало перебрасывать личный состав спецрот в район Волчанска. В том числе на данный участок фронта отправляют украинских солдат, находившихся в госпиталях после легких ранений.

16 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ в скором времени возьмут под контроль города Волчанск и Купянск, а также заблокируют крупную группировку ВСУ в регионе.

Ранее в российских силовых структурах рассказали об огромных потерях ВСУ у Волчанска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами