Герасимов доложил Путину о продвижении российских войск в Волчанске

Российские военнослужащие взяли под контроль более 70% территории города Волчанска в Харьковской области. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил начальник Генерального штаба армии страны Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

По его словам, в боях за данный населенный пункт участвуют подразделения группировки войск «Север». Герасимов подчеркнул, что за последние две недели они успешно продвинулись в южной части Волчанска.

«На сегодняшний день освобождено более 70% города», — добавил начальник Генштаба.

23 октября в российских силовых структурах сообщили, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало перебрасывать личный состав спецрот в район Волчанска. В том числе на данный участок фронта отправляют украинских солдат, находившихся в госпиталях после легких ранений.

16 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ в скором времени возьмут под контроль города Волчанск и Купянск, а также заблокируют крупную группировку ВСУ в регионе.

Ранее в российских силовых структурах рассказали об огромных потерях ВСУ у Волчанска.