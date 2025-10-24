Российские военные взяли под контроль село Проминь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Чунишино, Ленино и Проминь Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате Вооруженные силы Украины потеряли около 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что бойцы группировки «Север» взяли под контроль село Бологовка в Харьковской области.

В начале октября российские силы взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, Вооруженные силы России продолжают блокировать противника в северной и западной части города Купянск Харьковской области и расширяют зону контроля.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успехах группировки войск «Запад» на поле боя.