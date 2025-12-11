На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стивен Сигал снял фильм об СВО

Американский актер Стивен Сигал анонсировал мировой показ фильма про СВО
true
true
true
close
Михаил Синицын/РИА Новости

Американский актер Стивен Сигал в ближайшие шесть–восемь недель планирует представить мировой публике свой документальный фильм о событиях специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС.

Сигал отметил, что продолжает работу над картиной под названием «Во имя справедливости» и рассчитывает на ее масштабный показ на международном уровне в течение двух месяцев.

В 2016 году актер получил российское гражданство. В конце мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

До этого сербский режиссер Эмир Кустурица заявлял о желании снять фильм о спецоперации. Он отмечал, что наиболее интересной темой для него стали действия российских солдат при освобождении Курской области.

В ноябре появилась информация, что в России готовятся к производству комедийного сериала на тему спецоперации под названием «Обратная сторона медали». Режиссером проекта выступит народный артист России Олег Фомин. Действие комедии с участием Владимира Епифанцева развернется в зоне проведения СВО.

Ранее украинского актера из «Слуги народа» уничтожили в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами