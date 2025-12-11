Американский актер Стивен Сигал в ближайшие шесть–восемь недель планирует представить мировой публике свой документальный фильм о событиях специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС.

Сигал отметил, что продолжает работу над картиной под названием «Во имя справедливости» и рассчитывает на ее масштабный показ на международном уровне в течение двух месяцев.

В 2016 году актер получил российское гражданство. В конце мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

До этого сербский режиссер Эмир Кустурица заявлял о желании снять фильм о спецоперации. Он отмечал, что наиболее интересной темой для него стали действия российских солдат при освобождении Курской области.

В ноябре появилась информация, что в России готовятся к производству комедийного сериала на тему спецоперации под названием «Обратная сторона медали». Режиссером проекта выступит народный артист России Олег Фомин. Действие комедии с участием Владимира Епифанцева развернется в зоне проведения СВО.

Ранее украинского актера из «Слуги народа» уничтожили в зоне СВО.