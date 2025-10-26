Президенту России Владимиру Путину доложили о том, что на Купянском и Красноармейском направлениях в окружении находится большое количество военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российский лидер провел совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях на Украине. Путин побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

«Был отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Было отмечено, что на Купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском направлении — 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ», — сказал представитель Кремля.

До этого украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский заявил, что на Западе говорят, что Украина побеждает в конфликте, хотя ВС РФ продвигаются вперед и готовятся взять под контроль сразу несколько городов в зоне СВО. По его словам, речь идет о Красноармейске, Мирнограде, Константиновке, Северске и Купянске.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.