Почему началась СВО и какие события ей предшествовали: хронология российско-украинского конфликта

Специальная военная операция (СВО) на Украине идет уже не первый год, но разговоры о причинах ее проведения продолжаются до сих пор. Переговорные процессы, участниками которых выступали не только отдельные страны, но и военно-политические альянсы, зашли в тупик, что привело к началу активной фазы полномасштабного конфликта. Какие события предшествовали спецоперации и чем руководствовался президент России Владимир Путин, объявляя о ее проведении, — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля 2022 года — начало СВО

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о начале специальной военной операции на Украине. Он заявил, что принял такое решение ради жителей Донбасса, которые подвергались нападкам со стороны киевского режима.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи», — сказал президент.

Путин обозначил основные цели СВО, среди которых:

Демилитаризация Украины: отказ от стремления вступить в НАТО и закрепление в конституции страны нейтрального (внеблокового) статуса. Нейтральный статус означает, что Украина не сможет размещать на своей территории военную инфраструктуру третьих стран.

Денацификация Украины: русский язык должен получить статус второго государственного, а власти страны обязаны полностью запретить неонацистские организации и движения.

Закрепление существующих территориальных реалий: защита республик Донбасса, а также создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России и ее мирное сосуществование с Украиной.

В заключении Путин отметил, что Россия не побоится ответить западным союзникам Украины, если те попытаются помешать достижению целей СВО.

При этом сам конфликт начался задолго до февраля 2022 года. К специальной военной операции привела серия событий, растянувшихся на много лет.

close Евгений Биятов/РИА Новости

Обострение на юго-востоке Украины: история конфликта

В конце 2013 года в столице Украины начался Евромайдан, в результате которого произошла смена власти в стране. Действующий глава государства Виктор Янукович был отстранен с поста президента постановлением Верховной рады 22 февраля 2014 года. В соответствии с решением большинства народных депутатов спикер парламента Александр Турчинов стал исполняющим обязанности президента до избрания нового главы государства, выборы которого назначили на 25 мая 2014 года.

Донецкая и Луганская области Украины стали эпицентрами борьбы между противниками Евромайдана и сторонниками дальнейшей евроинтеграции. Первые образовали ополчение и в апреле 2014 года объявили о создании Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), отказавшись подчиняться киевским властям. Они требовали особого статуса в составе Украины и настаивали на федерализации страны.

И.о. президента Украины Турчинов в связи с событиями в Донбассе отдал приказ о проведении антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке страны. 14 апреля 2014-го был подписан соответствующий указ.

close Сторонники евроинтеграции в Киеве, 2014 г. Андрей Стенин/РИА Новости

В то время Турчинов неоднократно заявлял, что захват административных зданий в Донбассе ведется при помощи вооруженных российских подразделений, при этом «большинство населения не желает поддерживать сепаратистов».

12 мая 2014 года по итогам референдумов был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР. Руководство Украины и страны Запады отказались признавать итоги этих плебисцитов.

К лету того же года столкновения украинской армии и ополченцев провозглашенных республик переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой военной техники. При этом Украина обвинила Россию во вмешательстве в конфликт на стороне отрядов ополченцев Донбасса. Москва многократно отвергала эти обвинения.

Попытки мирного урегулирования: Минские соглашения

Представители России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создали контактную группу с целью остановки конфликта на юго-востоке Украины. Тогда же начались переговоры при участии России, Украины, Франции и Германии — формат получил название «нормандская четверка» (договоренность о переговорах в таком составе была достигнута во время празднования годовщины высадки союзников в Нормандии). 5 сентября 2014 года стороны согласовали план мирного урегулирования, названный позже Минскими соглашениями, так как Белоруссия предоставляла площадку для ведения переговоров.

Соглашения предполагали прекращение огня, проведение Украиной реформы по децентрализации власти, предоставление особого статуса в составе страны отдельным районам Донецкой и Луганской областей, проведение в этих районах досрочных местных выборов в соответствии с законом Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Минский комплекс мер мог закрепить особый статус Донбасса в составе Украины — право на языковое самоопределение жителей региона и амнистию участникам вооруженного конфликта.

Несмотря на договоренности(Минский протокол), боевые действия на юго-востоке Украины продолжались. Поэтому в феврале 2015 года переговоры в нормандском формате возобновились, но процесс по урегулированию конфликта фактически зашел в тупик. Россия указывала на отказ Украины выполнять политические пункты Минских соглашений, такие как предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, а Киев требовал первостепенного решения вопросов безопасности, в частности восстановления контроля над всей российско-украинской границей.

close Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко во Дворце независимости в Минске во время встречи по урегулированию кризиса на Украине, 11 февраля 2015 года Николай Лазаренко/РИА Новости

Одним из вариантов реализации минских соглашений стала «формула Штайнмайера». В октябре 2015 года на парижском саммите ее предложил на то время глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а ныне президент страны. Согласно ее положениям:

Киев принимает закон об особом статусе Донбасса и о выборах в ДНР и ЛНР;

При содействии ОБСЕ в Донбассе проходят выборы;

Под надзором наблюдателей ОБСЕ и миротворцев ООН в пограничных областях проходит демилитаризация (отвод боевой техники и прекращение огня);

По окончании выборов закон об особом статусе вступает в силу как временный;

Наблюдатели ОБСЕ признают выборы легитимными и состоявшимися;

В день публикации отчета ОБСЕ украинский закон об особом статусе Донбасса вступает в окончательную юридическую силу.

Политические пункты оставались неприемлемыми для Украины и при президенте Петре Порошенко, и после избрания Владимира Зеленского. Киев не шел на прямой контакт с лидерами ДНР и ЛНР и отказывался закреплять в конституции особый статус Донбасса.

За годы конфликта стороны множество раз договаривались об установлении прекращения огня и режима тишины на линии соприкосновения, но каждый раз перестрелки возобновлялись.

close Экс-президент Украины Петр Порошенко принимает участие в митинге против утверждения так называемой «формулы Штайнмайера» в Киеве, 6 октября 2019 года Валентин Огиренко/Reuters

По данным ООН на июль 2021 года, в ходе вооруженного противостояния в Донбассе погибли более 13 тысяч человек с обеих сторон, свыше 30 тысяч получили ранения, а 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами.

Политика России в отношении Донбасса

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ позволял гражданам ДНР и ЛНР получать российские паспорта в упрощенном порядке. Паспорта выдавали в Ростовской области. 20 февраля 2022 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что более 775 тысяч жителей ЛДНР получили гражданство России.

15 ноября 2021 года был подписан указ об оказании гуманитарной поддержки населения Донбасса. Путин поручил правительству принять меры, смягчающие условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.

close Паспорта России и Донецкой Народной Республики во время выдачи российских паспортов жителям ДНР в отделении по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области Сергей Пивоваров/РИА Новости

Речь шла об отмене экспортно-импортных количественных ограничений на перемещение товаров через границу, о признании в РФ сертификатов на подобные товары и об участии продукции ДНР и ЛНР в госзакупках. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, этот закон стал «важнейшим гуманитарным шагом в поддержку жителей Донбасса», благодаря которому Россия в полной мере открыла для республик свой рынок.

27 января 2022 года Путин поручил правительству в течение трех месяцев рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим в ДНР и ЛНР, возможности подавать заявления на получение соцвыплат и льгот через портал госуслуг.

Гарантии безопасности для России и реакция НАТО

Весной 2021 года США сообщили о концентрации российских войск вдоль границы Украины. В частности, об этом неоднократно заявлял тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен, ссылаясь на данные американской разведки и спутниковые снимки.

«Мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года», — сказал Блинкен в ходе одной из пресс-конференций.

12 июля того же года на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней говорилось, что «русские и украинцы — один народ, единое целое», но барьер между странами возник из-за усилий внешних сил: «иностранных советников» и «западных авторов». Также президент обратил внимание на военное «освоение» Украины и развертывание на ее территории инфраструктуры НАТО.

Западные авторы проекта «анти-Россия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней. Владимир Путин из статьи «Об историческом единстве русских и украинцев»

Осенью 2021 года Путин неоднократно заявлял о том, что «присутствие НАТО на Украине представляет реальную угрозу для России». Выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ, он заявил о гарантиях безопасности, которые могли бы снизить напряженность между Россией и западными партнерами. Позже российское внешнеполитическое ведомство раскрыло требования к США и НАТО в контексте слов Путина о гарантиях безопасности.

close Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, 21 декабря 2021 года Михаил Терещенко/РИА Новости

Проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности, подготовленный российской стороной, включал следующие пункты:

США должны отказаться от приема в НАТО государств, ранее входивших в СССР. В первую очередь требование касалось Украины и Грузии, которые постоянно говорили о желании войти в альянс.

США не должны развивать двустороннее военное сотрудничество с государствами, ранее входившими в СССР и не являющимися членами НАТО.

Стороны не должны использовать территорию других государств для подготовки или вооруженного нападения на Россию или США.

Россия также предложила исключить и развертывание ядерного оружия вне национальной территории.

Также МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО по гарантиям в сфере безопасности. Основные пункты документа:

Неразмещение Россией и странами НАТО своих вооруженных сил на территории других государств Европы в дополнение к силам, которые уже находились на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы).

Исключить развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.

Исключить дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Страны НАТО должны отказаться от любой военной деятельности альянса на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.

В январе 2022 года состоялись российско-американские переговоры в Женеве и саммит РФ-НАТО в Брюсселе.

Западные партнеры отвергли ключевые требования России по гарантиям безопасности, но выразили готовность к диалогу по контролю над вооружениями и снижению напряженности.

close Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве, 10 января 2022 года Denis Balibouse/Pool via AP

Письменный ответ США на предложения России был передан в МИД РФ 26 января. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в нем отсутствует ясный ответ относительно недопущения дальнейшего расширения НАТО и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать безопасности России.

Путин заявил, что Запад проигнорировал основные требования в сфере безопасности.

«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», — отметил он на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Признание ДНР и ЛНР со стороны России

19 января 2022 года депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения нижней палаты к Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Комментируя эту новость, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное признание республик Донбасса будет означать выход России из Минских соглашений.

26 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности на фоне возможной агрессии.

Позже ситуация на линии соприкосновения резко обострилась. Наблюдатели ОБСЕ заявили о резком повышении интенсивности боевых действий на юго-востоке Украины.

18 февраля руководители ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей самопровозглашенных республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой полномасштабных боевых действий. Российские власти гарантировали временное убежище, горячее питание и медпомощь людям, прибывшим из республик.

21 февраля состоялось заседание членов Совета безопасности России, в ходе которого обсуждался вопрос о признании независимости республик Донбасса. Члены Совбеза высказались утвердительно по данному вопросу. Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также стороны подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

close 21 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Никольский/РИА Новости

Подписав эти договоры, Путин подтвердил готовность России выполнять взятые на себя обязательства по военной помощи ДНР и ЛНР.

23 февраля главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой об оказании военной помощи «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».

Украинские власти ввели чрезвычайное положение с полуночи 24 февраля.