В странах ЕС придумали, как финансировать Украину без изъятия российских активов

Politico: в ЕС тайно обсуждают новый план помощи Киеву без изъятия активов РФ
Страны Европейского союза тайно обсуждают возможность добровольного финансирования Украины отдельными странами — членами блока за счет собственных бюджетов, если ЕС не удастся согласовать схему по изъятию замороженных активов России. Об этом сообщает Politico.

Среди наиболее вероятных участников такой схемы поддержки Украины издание выделяет Германию, страны Скандинавии и Балтии. При этом участники переговоров осознают, что такой план чреват «серьезным расколом в сердце» ЕС, поскольку отдельные страны возьмут на себя обязательства помощи Киеву в ущерб принципу солидарности в блоке.

Издание отмечает, что в будущем это может привести к ситуации, когда ФРГ может отказаться помочь оказавшемуся в кризисе банку из страны, которая не выделяла средства на поддержку Украины.

Власти Бельгии не раз заявляли, что конфискация замороженных российских активов сопряжена с рисками. Так, в случае конфискации хранящихся в Европе российских активов одни лишь клиенты бельгийского депозитария Euroclear рискуют потерять размещенные в России средства на сумму €16 млрд, сообщил гендиректор компании по финансовым рискам Гийом Элие. По его мнению, предложенные Еврокомиссией гарантии безопасности не снимают озабоченностей Euroclear, а сам факт изъятия активов Центробанка РФ покажет международным инвесторам, что «Европа не место для инвестиций». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Зеленский рассказал, на что хочет потратить замороженные российские активы.

