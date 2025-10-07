Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО

Россия должна достичь всех целей специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил в ходе совещания с руководством Минобороны РФ и Генштаба российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции», — сказал он на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба.

Спецоперация на Украине идет уже не первый год, но разговоры о причинах ее проведения продолжаются до сих пор. Переговорные процессы, участниками которых выступали не только отдельные страны, но и военно-политические альянсы, зашли в тупик, что привело к началу активной фазы полномасштабного конфликта.

Какие события предшествовали спецоперации и чем руководствовался президент России Владимир Путин, объявляя о ее проведении, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО.