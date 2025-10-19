Политолог Качановский: ВС РФ вскоре могут взять еще пять городов в зоне СВО

На Западе заявляют, что Украина побеждает в конфликте, хотя ВС РФ продвигаются вперед и готовятся взять под контроль сразу несколько городов в зоне СВО. Об этом написал украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что пока западные и украинские политики и эксперты утверждают, что Киев побеждает в конфликте или он зашел в тупик, Россия готовится взять под свой контроль пять городов. Речь идет о Красноармейске, Мирнограде, Константиновке, Северске и Купянске, указал Качановский.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее министр обороны Британии обратился к Путину по поводу Украины.