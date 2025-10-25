Силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили седьмой за ночь беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
В ночь на 25 октября Собянин заявлял об уничтожении шести дронов, которые направлялись к Москве.
Накануне утром в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок.
Ранее беспилотник взорвался в подмосковном Реутове.