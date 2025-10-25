Силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили седьмой за ночь беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В ночь на 25 октября Собянин заявлял об уничтожении шести дронов, которые направлялись к Москве.

Накануне утром в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Ранее беспилотник взорвался в подмосковном Реутове.