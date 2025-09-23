Взрыв в Реутове и десятки отложенных рейсов: Москву за сутки атаковали почти 40 дронов ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее 10 украинских БПЛА, летевших на Москву несколькими волнами утром 23 сентября. Всего за сутки были перехвачены и уничтожены 36 беспилотников ВСУ. Часть дронов была сбита над Реутовом, где повреждены автомобили, но обошлось без жертв. Из-за атак вводились ограничения в работе Шереметьево, десятки рейсов были перенесены или отменены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее десяти украинских БПЛА, летевших на столицу утром 23 сентября. Всего за сутки на подлете к Москве сбили не менее 36 беспилотников ВСУ.

«ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении мэра Москвы в Telegram.

Незадолго до этого в канале Собянина появились сообщения об уничтожении еще двух и четырех БПЛА в период с 7:00 до 7:45 мск.

Сергей Собянин сообщал о дронах, сбиваемых на подлете к Москве, с вечера 22 сентября: сначала уничтожили 15 аппаратов, позже в течение ночи еще 19.

По данным Telegram-канала SHOT, для атаки использовались ударные беспилотники FP-1, оснащенные поражающими элементами для нанесения большего урона инфраструктуре.

Некоторые БПЛА идентифицировать не удалось, так как они были полностью уничтожены в результате перехвата, пишет SHOT.

Взрыв в Реутове

В подмосковном Реутове момент взрыва беспилотников ВСУ попал на видео. На кадрах с уличной камеры видно, как БПЛА взрываются на парковке, в тот же момент у автомобилей срабатывает сигнализация. После взрывов на площадку выходят три человека.

Позднее глава города Филипп Науменко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате взрывов были повреждены четыре автомобиля. По его словам, вечером в районе улицы Строителей были слышны «сильные хлопки». Науменко отметил, что пострадавших и разрушений нет, угрозы для горожан тоже.

План «Ковер» и отмены рейсов

Из-за атак в Шереметьево вводили план «Ковер» — ограничения на прием и выпуск рейсов. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» объявили о корректировках расписания. Часть рейсов «Аэрофлота» перенаправили в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару.

В Шереметьево из-за ограничений с вечера 22 сентября был перенесен вылет 45 рейсов, отменены 29 вылетов. Прибытие 54 рейсов отложили, еще 10 рейсов на прилет были отменены.

Пассажиры рейса SU-1709 рассказали «Осторожно, новости», что вместо Москвы их лайнер сел в Пулково. Люди прождали три часа в салоне, после чего им объявили об отмене рейса. По словам очевидцев, одному пассажиру стало плохо, на борт вызывали скорую.

В свою очередь пассажиры рейса SU-531, который должен был приземлиться в Москве в 21:56, сообщили, что самолет экстренно посадили в Нижнем Новгороде после атаки дронов на столицу. Сначала люди провели почти три часа на борту, затем их перевели в аэропорт, где выдали матрасы и сообщили о переносе вылета на 14:00.

В Новой Москве из-за опасности БПЛА самолет прошел на крайне низкой высоте прямо над жилыми многоэтажками, сообщает SHOT. По данным канала, пилот намеренно выбрал бреющий полет из-за присутствия украинских беспилотников в воздухе.

Лайнер направлялся к аэропорту Внуково. Жители рассказали, что сначала услышали мощный гул, а затем с испугом наблюдали, как самолет пронесся над их домами.

Атаки БПЛА на Россию

Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над российской территорией. С полуночи до 7:00 по московскому времени дежурные расчеты уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областями, а также в Московском регионе и над Крымом.

В Белгороде до конца дня приостановили работу двух торговых центров. Утром была объявлена угроза атаки беспилотников для Казани, Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска. За несколько часов до этого в Татарстане действовали временные ограничения на вылеты и посадки в ряде аэропортов.