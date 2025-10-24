Названа причина взрыва в доме в Красногорске

В результате атаки беспилотного летательного аппарата жилой дом в Красногорске получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Воробьев добавил, что в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо из них были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«На месте находится глава городского округа, работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — написал губернатор.

До этого сообщалось, что мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на 13-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты как минимум в пяти соседних квартирах.

