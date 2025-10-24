На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа причина взрыва в доме в Красногорске

Воробьев: беспилотник атаковал жилой дом в Красногорске
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

В результате атаки беспилотного летательного аппарата жилой дом в Красногорске получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Воробьев добавил, что в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо из них были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«На месте находится глава городского округа, работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — написал губернатор.

До этого сообщалось, что мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на 13-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты как минимум в пяти соседних квартирах.

Ранее на заводе в Копейске произошел мощный взрыв.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами