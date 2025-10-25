Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к столице

Собянин: уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в мессенджере Max об уничтожении еще двух беспилотников, летевиших в сторону столицы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении главы городской администрации.

До этого Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы.

Утром 24 октября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Позже глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков заявил, что все пострадавшие от атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании. По его словам, власти помогут пострадавшим жителям с ремонтом и предоставят временное жилье.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.