Мурашко проанализировал ситуацию с «оттоком» медиков в России

В России удалось переломить стойкий отток медиков, сейчас идет прирост кадров в сельском здравоохранении. Об этом в ходе Х Съезда объединения медицинских работников Союза медицинского сообщества НМП заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, подобные тенденции в итоге приводят к доступности и своевременному оказанию медицинской помощи.

«Пока тренд по среднему персоналу не переломлен, он стабилизирован», — добавил Мурашко.

Министр подчеркнул, что эту проблему необходимо решить, поскольку средний медперсонал является таким же участником процесса лечения.

Х Съезд Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» проходит в Москве 24 — 25 октября. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы современного российского здравоохранения: врачебное образование, особенности аккредитации врачей, образование в сфере медицины и другие темы. Помимо этого, на конференции представители Китая и Белоруссии расскажут о своем опыте регулирования в этой сфере.

До этого Мурашко заявил, что зарплаты врачей должны быть вдвое выше среднего по экономике региона. При этом медсестры, по мнению министра, должны получать средний уровень заработной платы.

