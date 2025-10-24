На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мурашко проанализировал ситуацию с «оттоком» медиков в России

Мурашко: в России удалось переломить стойкий тренд оттока медиков
true
true
close
Global Look Press

В России удалось переломить стойкий отток медиков, сейчас идет прирост кадров в сельском здравоохранении. Об этом в ходе Х Съезда объединения медицинских работников Союза медицинского сообщества НМП заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, подобные тенденции в итоге приводят к доступности и своевременному оказанию медицинской помощи.

«Пока тренд по среднему персоналу не переломлен, он стабилизирован», — добавил Мурашко.

Министр подчеркнул, что эту проблему необходимо решить, поскольку средний медперсонал является таким же участником процесса лечения.

Х Съезд Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» проходит в Москве 24 — 25 октября. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы современного российского здравоохранения: врачебное образование, особенности аккредитации врачей, образование в сфере медицины и другие темы. Помимо этого, на конференции представители Китая и Белоруссии расскажут о своем опыте регулирования в этой сфере.

До этого Мурашко заявил, что зарплаты врачей должны быть вдвое выше среднего по экономике региона. При этом медсестры, по мнению министра, должны получать средний уровень заработной платы.

Ранее глава Минздрава оценил качество питания россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами