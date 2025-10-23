Глава Минздрава оценил качество питания россиян

Россияне стали чаще потреблять так называемые «пустые калории» — энергию, которая не несет питательной ценности и не является необходимой для поддержания жизнедеятельности организма. Об этом во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«В нашей стране есть цифры, которые меня не могут не пугать. Первое – это потребление сахара. В нашей стране в четыре раза больше рекомендованных норм», — рассказал он.

По словам министра, потребление соли почти в 2,5 раза выше от рекомендованных медиками норм. Помимо этого, нормативы превышает также потребление мяса. При этом потребление рыбы меньше нормы. Он добавил, что в потреблении овощей и фруктов россияне пока не приблизились к рекомендованным нормативам.

Мурашко отметил, что люди на данный момент борются со своими привычками, которые сформированы биологией — любовь к сладкому и жирному. Глава Минздрава объяснил, что сегодня россияне сталкиваются с агрессивным маркетингом нездоровой пищи. Он рассказал, что проводились исследования, которые показали взаимосвязь между рекламой определенных продуктов и ростом уровня ожирения.

До этого сообщалось, что в России стоимость минимальной продуктовой корзины за месяц снизилась на 1,8%. Специалисты отметили, что стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 624,7 руб., в Санкт-Петербурге — 8 441,5 руб.

