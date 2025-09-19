Мурашко рассказал, какие зарплаты должны быть у врачей

Зарплаты врачей должны быть вдвое выше среднего по экономике региона. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«Мы идем по поручению президента, у врачей заработная плата от средней по экономике субъекта должна быть двойная практически, у медсестры — соответствующая среднему уровню заработной платы по экономике», — сказал Мурашко на своей лекции в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Глава ведомства отметил, что в первичном звене уже действуют определенные меры поддержки, в том числе выплаты за выявление онкологических заболеваний, есть и программы обеспечения медиков жильем там, где они требуются.

В конце июня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уравнять заработные платы медработников во всех регионах России для устранения дисбаланса в оплате труда и улучшения кадрового обеспечения.

Он отметил, что кадровый голод в здравоохранении — это чувствительная проблема в стране. Слуцкий подчеркнул, что медработники увольняются из госучреждений из-за выгорания, перегрузки, низкой заработной платы и старения кадрового состава.

Ранее в Роскачестве заявили, что ожидают дефицит медиков.