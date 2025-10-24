В Польше потерпел аварию военный беспилотник

Военный беспилотник потерпел аварию в центральной Польше, в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства. Об этом сообщила Польская группа вооружений (PGZ) в соцсети X.

«23 октября в Иновроцлаве произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода №2. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в публикации.

В PGZ добавили, что представители завода расследуют причины произошедшего.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что республика находится в состоянии военного конфликта с Россией.

10 октября сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США резолюцию, осуждающую предполагаемое нарушение воздушного пространства НАТО со стороны РФ.

В качестве примеров нарушений были перечислены инцидент с дронами в Польше 9 сентября, появление дрона в воздушном пространстве Румынии 14 сентября и четыре появления российских истребителей в воздушном пространстве Эстонии.

Ранее неизвестный дрон заметили в небе над Эстонией.