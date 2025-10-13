В Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией

FT: Ценцкевич заявил, что Польша находится в состоянии войны с Россией

Польша находится в состоянии военного конфликта с Россией. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич на фоне обвинений в адрес Москвы в диверсиях в Европе.

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны [с Россией], это больше не состояние угрозы», — заявил он.

По словам главы BBN, гибридные атаки в странах Евросоюза, начиная от вторжения беспилотников в их воздушное пространство до попыток взлома систем водоснабжения и другой критически важной инфраструктуры, проводили диверсанты, которым платили криптовалютой.

Ценцкевич объяснил, что такой способ позволяет скрывать финансовые потоки от спецслужб.

10 октября сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США резолюцию, осуждающую предполагаемое нарушение воздушного пространства НАТО со стороны РФ.

В качестве примеров нарушений были перечислены инцидент с дронами в Польше 9 сентября, появление дрона в воздушном пространстве Румынии 14 сентября и четыре появления российских истребителей в воздушном пространстве Эстонии.

