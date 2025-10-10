На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный дрон заметили в небе над Эстонией

Delfi: неопознанный беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии
Depositphotos

Военно-воздушные силы (ВВС) Эстонии зафиксировали нарушение воздушного пространства неизвестным беспилотником на юго-востоке страны. Об этом заявил руководитель отдела оборонной готовности Герт Каю, передает местное издание Delfi.

«Данные радара ВВС показали во второй половине дня возможное нарушение воздушного пространства на юго-востоке Эстонии. Вероятно, речь идет об объекте небольшого размера, но мы не можем это окончательно подтвердить», — заявил он.

Каю добавил, что на данный момент нет точных сведений о том, был ли это преднамеренный или случайный инцидент. Специалист подчеркнул, что речь не шла о крупном ударном беспилотнике.

Он рассказал, что неизвестный дрон находился в воздушном пространстве страны около 18 минут. Беспилотник на несколько километров залетел за границу, а затем продолжил движение в приграничной зоне.

Эксперт отметил, что более детальная оценка происшествия будет дана после расследования события.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников. Несколько из них были сбиты, в том числе истребителями стран НАТО. Инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов.

Ранее неизвестный БПЛА заметили над базой НАТО в Германии.

