В сенат США внесли резолюцию о нарушении воздушного пространства НАТО

Сенаторы внесли в конгресс резолюцию против нарушений воздушных границ НАТО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США резолюцию, осуждающую предполагаемое нарушение воздушного пространства НАТО со стороны РФ. Документ опубликован на сайте конгресса.

Резолюцию рассмотрит комитет сената по иностранным делам.

«Сенат осуждает вторжения России на территорию и в воздушное пространство стран-членов НАТО, осуждает продолжающееся нападение России на Украину, похищение украинских детей и отказ вести переговоры о прекращении начатой ею войны; и подтверждает приверженность НАТО по статье 5 о коллективной самообороне», — говорится в документе.

В качестве примеров нарушений были перечислены инцидент с дронами в Польше 9 сентября 2025, появление дрона в воздушном пространстве Румынии 14 сентября 2025 года, четыре появления российских истребителей в воздушном пространстве Эстонии, а также перехваты американской авиацией российских стратегических бомбардировщиков и истребителей, пролетавших в зоне противовоздушной обороны Аляски.

Ранее Путин заявил, что Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске.

