Командование украинских войск перебрасывает личный состав спецрот в район Волчанска в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки в срочном порядке укрепить оборонительные позиции возле населенного пункта Вильча. Он расположен южнее Волчанска.

«[Командование украинских войск] перебрасывает личный состав спецрот, включая тех, кто находился в госпиталях после легких ранений», — подчеркнули в силовых структурах.

21 октября в российских силовых структурах заявили, что Вооруженные силы РФ ликвидировали более 10 наемников ВСУ в районе Отрадного в Харьковской области. В тот момент подразделение иностранцев проводило контратаку у населенного пункта.

За два дня до этого военнослужащие ВС РФ отразили контратаку украинских формирований в районе Тихого в Харьковской области. Командование ВСУ задействовало в операции подразделения 11-го пограничного отряда, усиленные личным составом 157-й отдельной механизированной бригады. Несмотря на это, украинские солдаты провалили задание.

Ранее министерство обороны РФ показало удар расчета ракетного комплекса «Искандер» по месту расположения ВСУ в Харьковской области.