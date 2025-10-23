На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

К Волчанску перебрасывают бойцов спецрот ВСУ, в том числе из госпиталей

ТАСС: командование ВСУ перебрасывает личный состав спецрот южнее Волчанска
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование украинских войск перебрасывает личный состав спецрот в район Волчанска в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки в срочном порядке укрепить оборонительные позиции возле населенного пункта Вильча. Он расположен южнее Волчанска.

«[Командование украинских войск] перебрасывает личный состав спецрот, включая тех, кто находился в госпиталях после легких ранений», — подчеркнули в силовых структурах.

21 октября в российских силовых структурах заявили, что Вооруженные силы РФ ликвидировали более 10 наемников ВСУ в районе Отрадного в Харьковской области. В тот момент подразделение иностранцев проводило контратаку у населенного пункта.

За два дня до этого военнослужащие ВС РФ отразили контратаку украинских формирований в районе Тихого в Харьковской области. Командование ВСУ задействовало в операции подразделения 11-го пограничного отряда, усиленные личным составом 157-й отдельной механизированной бригады. Несмотря на это, украинские солдаты провалили задание.

Ранее министерство обороны РФ показало удар расчета ракетного комплекса «Искандер» по месту расположения ВСУ в Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами