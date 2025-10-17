На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные ударили «Искандером» по операторам БПЛА ВСУ под Харьковом

ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили 65 дронов и 30 бойцов ВСУ под Харьковом
Вооруженные силы РФ нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по месту расположения украинских операторов БПЛА под Харьковом. Об этом сообщило Минобороны России.

Целями атаки стали грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозившие ударные беспилотники в районе населенного пункта Мартовое, которое находится в 50 км от Харькова.

«В результате удара уничтожено: четыре грузовых автомобиля типа «фура» (65 БПЛА дальнего действия типа «Лютый»), пять пусковых установок БПЛА, 30 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур», — отмечается в сообщении.

10 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что ВС РФ в течение ночи выпустили около 30 ракет «Искандер» по целям в Криворожском районе Днепропетровской области, Кременчуге и Каменке.

5 октября военные армии РФ ударом «Искандер-М» уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Украины в районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области.

По данным оборонного ведомства, также были поражены транспортно-заряжающая машина, два транспортных средства повышенной проходимости, а также не менее 15 бойцов ВСУ.

Ранее Днепр впервые подвергся удару российского гибрида ракеты и планирующей авиабомбы.

СВО: последние новости
