Российские войска отразили контратаку ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ провалили контратаку в районе Тихого в Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, командование украинских войск приказало солдатам любыми средствами вернуть под контроль район Тихого.

«Для проведения контратак задействованы подразделения 11-го пограничного отряда, усиленные личным составом 157-й отдельной механизированной бригады», — уточнил он.

В силовых структурах добавили, что в случае потери контроля над данным районом ВСУ лишатся плацдарма. Он является последним крупным плацдармом украинских формирований на правом берегу реки Волчья.

17 октября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль два села в Харьковской области. Речь идет о Песчаном и Тихом. В боях за первый населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Север», за второй — подразделения группировки войск «Запад».

Ранее в Харьковской области рассказали о многочисленных случаях дезертирства в рядах ВСУ.

