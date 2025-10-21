Более десяти колумбийских наемников уничтожены в районе Отрадного в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводило контратаку в районе населенного пункта и для этого задействовало подразделение иностранцев.

«В ходе отражения атак уничтожено более десятка колумбийских наемников», — поделился он.

Накануне командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным «Джокер» сообщал, что ВС РФ уничтожили на Харьковском направлении сотни иностранных наемников, сражавшихся на стороне украинской армии.

По его словам, было быстро принято решение и нанесен удар по противнику, когда тот этого не ожидал. В результате российские войска ликвидировали до 600 наемников, в том числе из Польши и Франции.

19 октября украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский заявил, что на Западе говорят, что Украина побеждает в конфликте, хотя ВС РФ продвигаются вперед и готовятся взять под контроль сразу несколько городов в зоне СВО. По его словам, речь идет о Красноармейске, Мирнограде, Константиновке, Северске и Купянске.

