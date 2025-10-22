На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Дагестана открыл огонь из винтовки по атаковавшему регион дрону

SHOT: житель Дагестана из винтовки сбил украинский беспилотник
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Житель Дагестана из винтовки сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), атаковавший республику. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В материале отмечается, что мужчина выстрелил в дрон несколько раз.

«[После этого] беспилотник изменил направление и упал в поле», — добавили журналисты.

Утром 22 октября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в период с 7:00 до 11:00 над территорией страны сбили 13 украинских БПЛА. Восемь из них перехватили в воздушном пространстве Дагестана.

Как рассказал глава республики Сергей Меликов, дроны атаковали одно из местных предприятий. Никакой информации о пострадавших не поступало. На место происшествия выезжали сотрудники профильных служб.

Telegram-канал SHOT написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Махачкалу в Дагестане беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями. Авторы публикации предположили, что за основу таких БПЛА мог быть взят дрон типа «Чаклун», способный преодолевать расстояние до 900 км.

Ранее в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
