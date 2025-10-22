Над регионами РФ за утро сбили 13 украинских беспилотников

Минобороны сообщило о перехвате 13 дронов в Дагестане, Крыму и над Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за утро уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет о дронах самолетного типа. Их атака продолжалась с 7:00 до 11:00 мск.

Больше всего целей — восемь — сбили в Дагестане. Еще три летательных аппарата перехватили над акваторией Черного моря и два — в Крыму.

Утром 22 октября Минобороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Средства ПВО ликвидировали по одному дрону в Орловской, Тульской и Тверской областях. В Новгородской области отразили атаку двух летательных аппаратов, в Ростовской и Псковской областях — трех в каждой. Также по три цели нейтрализовали в Крыму и над акваторией Черного моря, по четыре — над акваторией Азовского моря и в Ленинградской области, восемь — в Брянской области.

21 октября в Брянской области при атаке беспилотника ВСУ на населенный пункт Вишневый пострадали два человека. Дрон нанес удар по движущемуся гражданскому автомобилю. Раненых граждан доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее в Белгородской области сбили дрон ВСУ с надписью «с любовью для жителей».