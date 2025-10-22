На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: ВСУ атаковали Дагестан новыми иностранными БПЛА

SHOT: ВСУ атаковали Махачкалу дронами нового типа с иностранными обозначениями
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины атаковали Махачкалу республики Дагестан дронам нового типа с иностранными обозначениями. Об этом сообщает Life, ссылаясь на SHOT.

«По данным SHOT, ранее подобные БПЛА не использовались для атак вглубь территории РФ. Дроны такого типа проводили атаки лишь по приграничным регионам — Белгородской, Брянской и Курской областям», — говорится в посте.

По информации журналистов, за основу мог быть взять беспилотник «Чаклун», способный пролетать до 900 километров.

22 октября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что украинские войска атаковали предприятие в регионе. Он рассказал, что на месте происшествия работают сотрудники профильных служб. Информация о разрушениях уточняется. Также принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. На момент публикации, никаких сведений о пострадавших не поступало.6

Утром 22 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА в Лужском районе. В результате атаки никто из людей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее в республике Мордовии после атаки беспилотников зафиксировали повреждение предприятия.

Атаки БПЛА на Россию
