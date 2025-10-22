На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане украинские беспилотники атаковали предприятие

Меликов: украинские дроны нанесли удары по предприятию в Дагестане
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали предприятие в Республике Дагестан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

Он рассказал, что на месте происшествия работают сотрудники профильных служб.

«Информация о разрушениях уточняется. <...> Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что к текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало.

По словам Меликова, в настоящее время в Дагестане продолжает действовать опасность атаки дронов. В связи с этим глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц.

«Не верьте слухам, доверяйте только официальным источникам!» — добавил он.

Утром 22 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА в Лужском районе. В результате атаки никто из людей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее в Республике Мордовия после атаки беспилотников зафиксировали повреждение предприятия.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами