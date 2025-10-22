В Дагестане украинские беспилотники атаковали предприятие

Меликов: украинские дроны нанесли удары по предприятию в Дагестане

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали предприятие в Республике Дагестан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

Он рассказал, что на месте происшествия работают сотрудники профильных служб.

«Информация о разрушениях уточняется. <...> Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что к текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало.

По словам Меликова, в настоящее время в Дагестане продолжает действовать опасность атаки дронов. В связи с этим глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц.

«Не верьте слухам, доверяйте только официальным источникам!» — добавил он.

Утром 22 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА в Лужском районе. В результате атаки никто из людей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее в Республике Мордовия после атаки беспилотников зафиксировали повреждение предприятия.