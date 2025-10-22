Украинские военнослужащие начали рыть окопы и минировать здания в городе Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Херсоне в отдельных местах ВСУ (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») роют окопы, строят укрепленные точки, минируют здания», — сказал глава региона.

Он выразил уверенность, что украинские солдаты будут действовать в Херсоне точно так же, как в Артемовске, если ситуация станет для них критической. Речь идет о попытках прикрыться мирными гражданами и использовать жилую застройку в качестве готовых укреплений.

19 октября Сальдо заявил, что российские войска контролируют промышленную зону Херсона и дачные поселки. Он пояснил, что несколько частей города расположены на левом берегу реки Днепр. Дачные поселки, в свою очередь, находятся на островах в низовьях Днепра. Именно эта территория и находится под контролем Вооруженных сил РФ.

Спустя два дня Сальдо сообщил о начале боев за микрорайон Херсона Корабел на Карантинном острове. По его словам, российские бойцы наносят удары по позициям и целям ВСУ на этом участке фронта.

Ранее командование ВСУ перебросило силы из Херсона вглубь правобережья Днепра.