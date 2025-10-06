Украинское командование перебросило силы из Херсона вглубь правобережья Днепра

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвело всю артиллерию из оккупированного Херсона вглубь правобережья Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера разведподразделения десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Филин».

«На Херсоне артиллерию не наблюдали. Артиллерия уже оттянута далеко назад. Так как любая артиллерийская установка непосредственно в Херсоне, она очень быстро выявляется и уничтожается. Поэтому он (противник) оттянул артиллерию на, так скажем, безопасное удаление», — заявил он.

Военнослужащий отметил, что его батальону дали задачу на проведение детальной разведки. Филин добавил, что приоритетными целями являются радиолокационные станции и средства радиолокационной разведки.

Солдат рассказал, что недавно российские подразделения нанесли активное огневое поражение по вскрытым на правобережье точкам врага. Он добавил, что сейчас украинская сторона пытается контролировать правый берег.

До этого председатель Бериславской районной администрации Владимир Литвинов заявил, что объект критической инфраструктуры, расположенный на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области, получил повреждения. По словам чиновника, никто из жителей не пострадал.

Ранее служащий СБУ получил пожизненный срок за подрыв авто чиновника херсонского правительства.