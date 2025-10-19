В Херсонской области заявили о контроле ВС РФ над частью Херсона

Российские войска контролируют промзону Херсона и дачные поселки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. <...> На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Черному морю, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил», — сказал Сальдо.

По его словам, это говорит о том, что операция по полному взятию города под контроль ВС РФ уже начата.

Город находился под российским контролем с 3 марта по 11 ноября 2022 года.

В августе губернатор Херсонской области заявлял, что украинские военные готовятся отступать из подконтрольного им Херсона. По его словам, ВСУ хотят обеспечить себе безопасный отход, в связи с чем устанавливают антидроновые сети на выездах из города.

Ранее сообщалось, что ВСУ отвели артиллерию из Херсона вглубь правобережья Днепра.