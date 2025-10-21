На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сальдо рассказал о боях за микрорайон Корабел в Херсоне

Сальдо: ВС России ведут бои за микрорайон Херсона Корабел на Карантинном острове
Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости о боях российских войск за микрорайон Херсона Корабел на Карантинном острове.

Он уточнил, что российские военнослужащие наносят удары по позициям и целям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Остров — зона боевого контроля группировки войск «Днепр», хотя боевики противника продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории. Однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением», — отметил Сальдо.

Глава Херсонской области назвал Карантинный остров «инструментом тактического давления».

«Главное — держать противника в напряжении. Психологический эффект операций уже работает», — добавил Сальдо.

19 октября Сальдо заявил, что российские войска контролируют промзону Херсона и дачные поселки.

Военный эксперт полковник Михаил Тимошенко тем временем заявил, что говорить о скором вытеснении украинских войск из областной столицы еще рано.

Город находился под российским контролем с 3 марта по 11 ноября 2022 года.

Ранее российский полковник рассказал о наступлении ВС России по дну реки.

