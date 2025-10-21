На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине военный профсоюз призвал прекратить силовую мобилизацию

Тернопольский военный профсоюз требует остановить силовую мобилизации на Украине
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тернопольский областной профсоюз участников боевых действий и военнослужащих призвал прекратить практику силовой мобилизации, при которой мужчин призывного возраста задерживают в общественных местах. Соответствующее заявление опубликовано на странице организации в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы призываем немедленно прекратить практику силового принуждения к мобилизации, провести служебные проверки действий должностных лиц ТЦК в случаях применения насилия», — говорится в сообщении.

В профсоюзе подчеркнули, что осуждают «любые проявления насилия, унижение достоинства и незаконное лишение свободы граждан» со стороны уполномоченных лиц. Также в организации выразили обеспокоенность бездействием полиции, которая игнорирует такие случаи.

16 октября сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования провели мобилизацию протодиакона Канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Протодиакона Андрея Кизюна задержали представители ТЦК в Киеве. Ему было предписано пройти военно-врачебную комиссию, после чего его доставили в воинскую часть.

Ранее в украинском Тернополе начались массовые задержания военных ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
