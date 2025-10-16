На Украине мобилизовали священнослужителя УПЦ

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего функции военкомата, провели мобилизацию протодиакона Канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По информации СПЖ, протодиакона Андрея Кизюна задержали представители ТЦК в Киеве. Ему было предписано пройти военно-врачебную комиссию, после чего его доставили в воинскую часть.

На Украине священнослужители не имеют освобождения от всеобщей мобилизации, если соответствуют критериям по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года правительство Украины разрешило бронировать священнослужителей «критически важных религиозных организаций». В начале июня Государственная служба по этнополитике и свободе совести утвердила перечень, включающий более 7,7 тыс. таких организаций.

Украинские СМИ заметили, что в этом списке, за редким исключением, отсутствуют общины и приходы канонической УПЦ, но широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви, а также религиозные организации с неоднозначной репутацией. В Госслужбе пояснили, что решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основании «специальных критериев».

Ранее ООН выразила беспокойство из-за гонений на православие на Украине.