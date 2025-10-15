В украинском Тернополе начались массовые задержания военных ВСУ

В Тернополе начались задержания бойцов ВСУ за похищения людей в ходе мобилизации

Массовые задержания украинских военнослужащих начались в Тернополе на западе Украины. Об этом пишет издание «Страна».

По его данным, идут задержания бойцов третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, как считают местные активисты, похищали людей и автомобили в ходе проведения принудительной мобилизации.

14 октября в Тернополе произошла массовая драка между сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в балаклавах и гражданскими. Конфликт вспыхнул после того, как военкомы заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Позже он смог уехать, однако потасовка не закончилась. При этом люди скандировали «Позор» в адрес сотрудников ТЦК.

13 марта военкомы мобилизовали жителя Тернополя, которому супруга вызвала скорую помощь. Женщина обратилась к врачам с просьбой сделать ее мужу успокоительный укол, но вместо медиков к ним домой приехали представители военного комиссариата и полицейские.

Ранее в Киеве мобилизовали мужа актрисы, которая играла в сериале с Зеленским.