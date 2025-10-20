На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одесской области произошли мощные взрывы

SHOT: нанесены удары по портовой инфраструктуре и промышленным объектам в Одессе
Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мощные взрывы прогремели в Одессе и ряде районов Одесской области в результате ударов по инфраструктурным и промышленным объектам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщения о взрывах также поступили из Днепропетровской и Черниговской областей.

По информации местных источников, удары были нанесены по портовой инфраструктуре Одессы и промышленному предприятию в городе Южный, где возник сильный пожар. Очевидцы сообщают о серии из десяти взрывов.

В ночь на 19 октября воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины. Особый режим ввели в Черкасской и Кировоградской областях. Также сирены сработали в Полтавской области.

18 октября в городе Сумы на северо-востоке Украины в течение дня три раза происходили взрывы. В те моменты на всей территории Сумской области действовала воздушная тревога.

Ранее танкист рассказал, как прикрывал танковый экипаж своего отца в Волновахе.

СВО: последние новости
