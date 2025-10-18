На севере Украины прогремел третий за день взрыв

В украинских Сумах в третий раз за день произошел взрыв

В Сумах на северо-востоке Украины в третий раз за день произошел взрыв. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в регионе действует воздушная тревога.

До этого около 17 тыс. жителей Черниговской области в центре республики остались без света из-за повреждения энергетического объекта. Накануне взрыв прогремел в Чернигове, а в Кривом Роге Днепропетровской области была зафиксирована серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жителей города на западе Украины после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.