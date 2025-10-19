На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Танкист рассказал, как прикрывал танковый экипаж своего отца в Волновахе

ТАСС: российский танкист Бердянский вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы спасти отца
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Танкист Богдан Бердянский вызвал огонь украинских военных на себя, чтобы спасти своего отца Романа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат в одной танковой роте с 2021 года и в настоящее время оба занимают должности командиров танков. В их 10-м отдельном танковом батальоне 51-й гвардейской армии Южного военного округа группировки «Центр» также служит двоюродный брат Богдана.

«Когда мы штурмовали центр города [Волноваха] у них (танкового экипажа отца. — «Газета.Ru») закончился боекомплект, они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их», — рассказал Бердянский.

Отец и сын в разговоре с ТАСС отметили, что служба бок о бок придает им силы и уверенности. По словам Романа, он всегда переживает за сына во время его боевых выездов, но при этом гордится им и чувствует взаимную поддержку.

До этого агентство ТАСС сообщило, что военнослужащий с позывным «Гранит» прикрыл своего сына с позывным «Манул» от атаки беспилотного летательного аппарата в ходе боев за населенный пункт Курахово в Донецкой народной республике.

Ранее российский военный спас сослуживцев, накрыв собой гранату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами