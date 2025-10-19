Танкист рассказал, как прикрывал танковый экипаж своего отца в Волновахе

Танкист Богдан Бердянский вызвал огонь украинских военных на себя, чтобы спасти своего отца Романа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат в одной танковой роте с 2021 года и в настоящее время оба занимают должности командиров танков. В их 10-м отдельном танковом батальоне 51-й гвардейской армии Южного военного округа группировки «Центр» также служит двоюродный брат Богдана.

«Когда мы штурмовали центр города [Волноваха] у них (танкового экипажа отца. — «Газета.Ru») закончился боекомплект, они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их», — рассказал Бердянский.

Отец и сын в разговоре с ТАСС отметили, что служба бок о бок придает им силы и уверенности. По словам Романа, он всегда переживает за сына во время его боевых выездов, но при этом гордится им и чувствует взаимную поддержку.

До этого агентство ТАСС сообщило, что военнослужащий с позывным «Гранит» прикрыл своего сына с позывным «Манул» от атаки беспилотного летательного аппарата в ходе боев за населенный пункт Курахово в Донецкой народной республике.

