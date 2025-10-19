В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны.

Особый режим ввели в Черкасской и Кировоградской областях. Также сирены сработали в Полтавской области.

Кроме того, в двух украинских регионах воздушную тревогу объявили лишь в некоторых районах. Речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях.

18 октября в городе Сумы на северо-востоке Украины в течение дня три раза происходили взрывы. В те моменты на всей территории Сумской области действовала воздушная тревога.

В тот же день в Черниговской области зафиксировали повреждение объекта энергетической инфраструктуры. Как рассказали в пресс-службе украинской компании «Черниговоблэнерго», в результате около 17 тыс. абонентов временно остались без света. Отключение энергоснабжения произошло на территории Корюковского района, уточнялось в заявлении. Известно, что ночью в регионе объявлялась воздушная тревога.

17 октября в городе Чернигов произошел взрыв. Какие-либо подробности о происшествии не поступали.

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области выявили повреждение инфраструктурного объекта.