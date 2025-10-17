Стали известны детали возможных поставок ракет Tomahawk Украине

США в случае одобрения передачи американских ракет Tomahawk Украине, вероятно, предоставят устаревшие модели. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американских и украинских экспертов.

«Американские и украинские военные эксперты считают, что США, скорее всего, предоставят устаревшие модели Tomahawk, которые могут быть перехвачены российскими средствами ПВО», — говорится в публикации.

До этого телеканал CNN назвал разговор Трампа с Путиным «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину». Речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal писала о том, что американский лидер после разговора с российским коллегой отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

Ранее Нарышкин рассказал, как РФ отреагирует на возможную отправку Tomahawk на Украину.