На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны детали возможных поставок ракет Tomahawk Украине

Axios: США при одобрении передачи Tomahawk Киеву предоставят старые модели
true
true
true
close
militaeraktuell.at

США в случае одобрения передачи американских ракет Tomahawk Украине, вероятно, предоставят устаревшие модели. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американских и украинских экспертов.

«Американские и украинские военные эксперты считают, что США, скорее всего, предоставят устаревшие модели Tomahawk, которые могут быть перехвачены российскими средствами ПВО», — говорится в публикации.

До этого телеканал CNN назвал разговор Трампа с Путиным «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину». Речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal писала о том, что американский лидер после разговора с российским коллегой отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

Ранее Нарышкин рассказал, как РФ отреагирует на возможную отправку Tomahawk на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами