СМИ: Трамп больше не хочет передавать ракеты Tomahawk Украине

WSJ: у Трампа теперь нет планов передать дальнобойные ракеты Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Общаясь с журналистами в четверг днем, президент дал понять, что у него нет ближайших планов поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk», — говорится в сообщении издания.

При этом, как пишет WSJ со ссылкой на источники, в последние дни Трамп публично и в частном порядке давал понять, что склоняется к поставке этих ракет.

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским, прибывшая в США, была «удивлена» сообщением о предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии. Телефонный разговор между лидерами РФ и США состоялся накануне переговоров Зеленского в Белом доме, где президент Украины рассчитывает добиться поставок ракет Tomahawk. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что «у США много ракет, но они нужны и самой стране», добавив, что российскому лидеру «не понравилась идея передачи Tomahawk Украине».

