На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли секрет дипломатической победы Путина после разговора с Трампом

CNN: Путин идеально рассчитал время для беседы с Трампом, чтобы быть в выигрыше
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин идеально рассчитал время для телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы достичь дипломатической победы. Об этом сообщает телеканал CNN.

«В дипломатии момент — это самое главное, и Кремль, похоже, идеально рассчитал время для своего последнего продолжительного телефонного разговора с Белым домом — восьмого за последние восемь месяцев», — говорится в сообщении телеканала.

CNN называет разговор Трампа с Путиным «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину». Речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

Как отмечает CNN, в Москве якобы рассчитывают, что одной перспективы прогресса на мирных переговорах может быть достаточно, чтобы побудить Трампа, жаждущего соглашения, отказаться от военных угроз в адрес России.

Как писало агентство Bloomberg, украинский лидер Владимир Зеленский был встревожен сменой позиции Трампа по Tomahawk.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal писала о том, что Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами