Сын командующего армией ЮВО погиб в зоне спецоперации

На Запорожском направлении, при выполнении боевых задач в зоне СВО, погиб гвардии лейтенант, командир разведвзвода Василий Марзоев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, Василий — сын генерал-лейтенанта командующего 18-й армией Южного военного округа Аркадия Марзоева — служил в 108 парашютно-десантном полку 7 десантно-штурмовой дивизии.

Василий Марзоев с детства решил пойти по стопам своих старших и связать жизнь с военной службой, отметил Меняйло. За боевые заслуги в зоне СВО гвардии лейтенант представлен к званию Героя России посмертно.

Глава Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о смерти участвовавшего в СВО офицера Евгения Шелобода. Он погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР).

До этого в Новоаннинском районе Волгоградской области похоронили 39-летнего контрактника Николая Богданова, который прошел Чечню, но погиб на СВО.

Ранее в зоне СВО погиб руководитель мемориального общества «Курск».