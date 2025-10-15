Глава Севастополя сообщил о смерти участвовавшего в СВО офицера

В ходе спецоперации на Украине погиб офицер из Севастополя. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Евгений Александрович Шелобод погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков», — заявил он.

По словам главы города, 15 октября проводили в последний путь пулеметчика, рядового Микрюкова и командира взвода, старшего лейтенанта Шелобода.

Развожаев рассказал, что мужчины выросли в Севастополе, проходили обучение и длительное время работали в городе. При этом Шелобода заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен на линию боевого соприкосновения в 2024 году, а его коллега в составе мотострелковых подразделений отправился на СВО в 2025 году.

Он выразил вечную память воинам.

До этого сообщалось, что в Новоаннинском районе Волгоградской области похоронят 39-летнего контрактника Николая Богданова, который прошел Чечню, но погиб на СВО. По его информации, боец принимал участие во Второй чеченской войны, в ходе которой служил снайпером-разведчиком.

Ранее в зоне СВО погиб руководитель мемориального общества «Курск».