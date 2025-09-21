В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб гражданин Польши, руководитель мемориального общества «Курск» Ежи Тыц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

«В зоне СВО погиб гражданин Польши Ежи Тыц, руководитель мемориального общества «Курск», занимавшийся восстановлением памятников советским воинам в Польше», — говорится в сообщении.

Под руководством поляка мемориальное общество реставрировало десятки памятников советским солдатам. В мае 2020 года Тыц был награжден медалью «Памяти героев Отечества» за деятельность организации, которая осуществлялась под давлением польских властей.

В последние годы поляк проживал на территории России. Сообщается, что на линии фронта Тыц ходил под позывным «Зыгмунт».

В конце июня в зоне проведения спецоперации на Украине погиб бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев. Он получил смертельное ранение при штурме Малиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в зоне СВО погиб артист балета Львовской оперы.