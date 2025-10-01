На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На СВО погиб прошедший Чечню боец

В Волгоградской области похоронят прошедшего Чечню бойца СВО
Telegram-канал Новоаннинский сегодня NOVO_TODAY

В Новоаннинском районе Волгоградской области похоронят 39-летнего контрактника Николая Богданова, который прошел Чечню, но погиб на специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщает местное издание «Новоаннинский сегодня».

По его информации, боец принимал участие во Второй чеченской войны, в ходе которой служил снайпером-разведчиком. В ноябре 2024 года он подписал контракт с министерством обороны России. На СВО Богданов был смертельно ранен во время наступательных действий в районе Белогоровки. У него остались жена, две дочери, а также братья и сестры.

В начале августа бывший глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале сообщил, что в марте Иващук сложил полномочия и ушел добровольцем на СВО. Он служил в отряде БАРС-8 «Хабаровск».

В конце июня в зоне спецоперации погиб бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев. Он получил смертельное ранение при штурме Малиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно о гибели командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

