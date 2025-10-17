В Минобороны РФ рассказали о предотвращении попыток ВСУ пересечь границу

Бойцы группировки российских войск «Север» успешно срывают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересечь государственную границу РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным ведомства, попытки пересечь границу и зайти на территорию РФ предпринимают отдельные подразделения украинских войск.

«Используя современные стрелковые системы, включая пулеметы и автоматические гранатометы, они (бойцы группировки «Север». — «Газета.Ru») эффективно пресекают действия противника, демонстрируя высокий уровень профессионализма и слаженности в выполнении поставленных задач», — подчеркивается в заявлении.

17 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили диверсантов ВСУ при попытке наступления в Сумской области. Украинские военнослужащие вели наступление к границе Курской области у населенного пункта Теткино. Российские бойцы нанесли по ним удары из крупнокалиберных пулеметов «Утес» и АГС.

4 сентября военный корреспондент Александр Сладков опубликовал видео с украинскими диверсантами, которых обнаружили в Брянской области. Проникших в регион военных ВСУ задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее бойцы Вооруженных сил РФ сорвали попытку ВСУ прорваться на катерах к Крыму.