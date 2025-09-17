Российские военные уничтожили группу диверсантов ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что солдаты 352-го мотострелкового полка группировки «Север» зафиксировали и ликвидировали военнослужащих ВСУ в Сумской области. Украинские бойцы вели наступление к границе Курской области у населенного пункта Теткино.

Солдат удалось выявить с помощью воздушной разведки.

«Расчеты взвода огневой поддержки использовали преимущество в знании местности и нанесли точный удар из АГС и крупнокалиберных пулеметов «Утес»», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС России сорвали попытку украинской ДРГ прорваться на катерах к Крыму. По его словам, один из катеров был поражен российскими военнослужащими.

Ранее депутат назвал цель новой попытки прорыва украинской ДРГ на территорию РФ.